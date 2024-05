EC releases absolute number of voters for all completed phases

The Commission feels duly strengthened by the Hon’ble Supreme Court’s observations and verdict on the process of release of turnout data by the Election Commission of India. This brings upon the Commission,a higher responsibility to serve the cause of electoral democracy with undeterred resolution.

The Commission hastherefore decided to further expand the format of release of turnout data to include the absolute number of voters in every parliamentary constituency, which of course is discernable ParliamentaryConstituency wise by all citizens themselves by applying the turnout percentage to total electors, both already made available in public domain. The absolute number of voters for the first five phases is given in Annexure 1- 5.

Any alteration inthe number of votes polled is not possible

The process of collection and storage of votes polled is rigorous, transparent and participative. The Commission and its officials across the states have been disseminating voter turnout data in the best possible manner, taking into account statutory considerations.The whole exercise of release of turnout data from the date of commencement of polls on 19th April 2024 has been accurate, consistent and in accordance with election laws and without any discrepancy whatsoever. The Commission has informed in public domain and also to individual political parties the detailed process of recording and release of turnout data and the manner of custody and usages of form 17C. For better understanding, the process in brief is enumerated below:

Final List of electors is given to candidates after the list of contesting candidates is finalized. Authorized agents of all candidates will be having form 17C across 543 PCs, distinctively for each of approximately 10.5 lakh polling stations.

III. The total number of votes polled in a constituency, as recorded in Form 17C, can never be changed even by anyone’s hypothetical mischief, as it is available with all contesting candidates.

IV. Agents of candidates are always allowed to accompany EVM and statutory papers, including form 17 C from polling station till storage in a strong room as per Rule 49 V (2) of the Conduct of Election Rules 1961.

The candidate or his agents bring the copy of the form 17C to the counting centre and compare it with the result in each round.

Voter turnout data was always available on the APP

The Commission underlines that there has been no delay in the release of voter turnout data. Voter turnout data wasalways available 24X7 on facilitative Voter Turnout App from 9:30am in the morning of poll day of each phase. It publishes estimated voter turnout on two hourly basis till 1730 hrs. After 1900 hours when the polling parties start arriving, data is continuously updated. By midnight on the poll day, the Voter turnout app will show best estimated “Close of Poll (COP)” data in percentage form. Different media organizations pick up data at different points in time as per their convenience to report next morning. After the arrival of the poll parties, depending on geographical and weather conditions, the data of voters attains finality on P+1 or P+2 or P+3 or more days, depending upon arrival of parties and number of repolls, if any.

Issue of press note is just another additional facilitative measure while full data is always available 24X7 on the Voter turnout App. The Commission has issued 13 press notes on voter turnout for five phases. Any alleged delay in the issue of press notes of phase 1 does not mean that data was not available in the public domain all the time through voter turnout app. In therecent facilitative measures,Commission has:

Upgraded its Voter Turnout App from phase 3 onwards to include aggregate phase wise turnout figure, though was discernable from PC wise data on Voter turnout App;

In addition to iOS, also enabled a screenshot feature in the android version of voter turnout APP;

Started releasing constituency wise elector data, although it is available with candidates;

Started releasing Voter turnout data at around 2345 hours also on poll day, though it is just a repetition of what is already available 24X7 on voter turnout APP;

Started issuing third press note of each phase on P+4 day when repolls, if any have also been concluded.

The Commission remains fully committed to highest level of transparency and involvement of stakeholders at every stage of electoral cycle.

Annexure- 1

Voter turnout data for Phase 1

Phase-1: Voter Turn Out Sl. No. State PC Name Count of Elector* **Poll (%) Count of Votes*** 1 Andaman & Nicobar Islands Andaman & Nicobar Islands 315148 64.10 202018 2 Arunachal Pradesh Arunachal East 375310 83.31 312658 3 Arunachal Pradesh Arunachal West 517384 73.60 380783 4 Assam Dibrugarh 1659588 76.75 1273744 5 Assam Jorhat 1727121 79.89 1379749 6 Assam Kaziranga 2050126 79.33 1626408 7 Assam Lakhimpur 1577234 76.42 1205331 8 Assam Sonitpur 1633800 78.46 1281959 9 Bihar Aurangabad 1871564 50.35 942382 10 Bihar Gaya 1816815 52.76 958623 11 Bihar Jamui 1907126 51.25 977369 12 Bihar Nawada 2006124 43.17 866102 13 Chhattisgarh BASTAR 1472207 68.29 1005392 14 Jammu and Kashmir UDHAMPUR 1623195 68.27 1108206 15 Lakshadweep Lakshadweep 57784 84.16 48630 16 Madhya Pradesh BALAGHAT 1873653 73.45 1376207 17 Madhya Pradesh CHHINDWARA 1632190 79.83 1303001 18 Madhya Pradesh JABALPUR 1896346 61.00 1156722 19 Madhya Pradesh MANDLA 2101811 72.84 1530861 20 Madhya Pradesh SHAHDOL 1777185 64.68 1149506 21 Madhya Pradesh SIDHI 2028451 56.50 1146150 22 Maharashtra BhandaraGondiya 1827188 67.04 1224928 23 Maharashtra Chandrapur 1837906 67.55 1241574 24 Maharashtra Gadchiroli – Chimur 1617207 71.88 1162476 25 Maharashtra Nagpur 2223281 54.32 1207738 26 Maharashtra Ramtek 2049085 61.01 1250190 27 Manipur Inner Manipur 991574 80.15 794790 28 Manipur Outer Manipur 553078 68.83 380688 29 Meghalaya Shillong 1400411 73.78 1033251 30 Meghalaya Tura 826156 81.37 672284 31 Mizoram MIZORAM 856364 56.87 487013 32 Nagaland Nagaland 1317536 57.72 760507 33 Puducherry PUDUCHERRY 1023699 78.90 807724 34 Rajasthan ALWAR 2059888 60.07 1237446 35 Rajasthan BHARATPUR 2114916 52.80 1116742 36 Rajasthan BIKANER 2048399 54.11 1108418 37 Rajasthan CHURU 2213187 63.61 1407716 38 Rajasthan DAUSA 1899304 55.72 1058386 39 Rajasthan GANGANAGAR 2102002 66.59 1399688 40 Rajasthan JAIPUR 2287350 63.38 1449612 41 Rajasthan JAIPUR RURAL 2184978 56.70 1238818 42 Rajasthan JHUNJHUNU 2068540 52.93 1094900 43 Rajasthan KARAULI-DHOLPUR 1975352 49.59 979618 44 Rajasthan NAGAUR 2146725 57.23 1228494 45 Rajasthan SIKAR 2214900 57.53 1274270 46 Sikkim Sikkim 464140 79.88 370765 47 Tamil Nadu ARAKKONAM 1562871 74.19 1159441 48 Tamil Nadu ARANI 1496118 75.76 1133520 49 Tamil Nadu CHENNAI CENTRAL 1350161 53.96 728614 50 Tamil Nadu CHENNAI NORTH 1496224 60.11 899367 51 Tamil Nadu CHENNAI SOUTH 2023133 54.17 1096026 52 Tamil Nadu CHIDAMBARAM 1519847 76.37 1160762 53 Tamil Nadu COIMBATORE 2106124 64.89 1366597 54 Tamil Nadu CUDDALORE 1412746 72.57 1025298 55 Tamil Nadu DHARMAPURI 1524896 81.20 1238184 56 Tamil Nadu DINDIGUL 1607051 71.14 1143196 57 Tamil Nadu ERODE 1538778 70.59 1086287 58 Tamil Nadu KALLAKURICHI 1568681 79.21 1242597 59 Tamil Nadu KANCHEEPURAM 1748866 71.68 1253582 60 Tamil Nadu KANNIYAKUMARI 1557915 65.44 1019532 61 Tamil Nadu KARUR 1429790 78.70 1125241 62 Tamil Nadu KRISHNAGIRI 1623179 71.50 1160498 63 Tamil Nadu MADURAI 1582271 62.04 981650 64 Tamil Nadu MAYILADUTHURAI 1545568 70.09 1083243 65 Tamil Nadu NAGAPATTINAM 1345120 71.94 967694 66 Tamil Nadu NAMAKKAL 1452562 78.21 1136069 67 Tamil Nadu NILGIRIS 1428387 70.95 1013410 68 Tamil Nadu PERAMBALUR 1446352 77.43 1119881 69 Tamil Nadu POLLACHI 1597467 70.41 1124743 70 Tamil Nadu RAMANATHAPURAM 1617688 68.19 1103036 71 Tamil Nadu SALEM 1658681 78.16 1296481 72 Tamil Nadu SIVAGANGA 1633857 64.26 1049887 73 Tamil Nadu SRIPERUMBUDUR 2382119 60.25 1435243 74 Tamil Nadu TENKASI 1525439 67.65 1031961 75 Tamil Nadu THANJAVUR 1501226 68.27 1024949 76 Tamil Nadu THENI 1622949 69.84 1133513 77 Tamil Nadu THOOTHUKKUDI 1458430 66.88 975468 78 Tamil Nadu TIRUCHIRAPPALLI 1553985 67.51 1049093 79 Tamil Nadu TIRUNELVELI 1654503 64.10 1060461 80 Tamil Nadu TIRUPPUR 1608521 70.62 1135998 81 Tamil Nadu TIRUVALLUR 2085991 68.59 1430738 82 Tamil Nadu TIRUVANNAMALAI 1533099 74.24 1138102 83 Tamil Nadu VELLORE 1528273 73.53 1123715 84 Tamil Nadu VILUPPURAM 1503115 76.52 1150164 85 Tamil Nadu VIRUDHUNAGAR 1501942 70.22 1054634 86 Tripura Tripura West 1463526 81.48 1192435 87 Uttar Pradesh Bijnor 1738307 58.73 1020947 88 Uttar Pradesh Kairana 1722432 62.46 1075839 89 Uttar Pradesh Moradabad 2059578 62.18 1280706 90 Uttar Pradesh Muzaffarnagar 1817472 59.13 1074608 91 Uttar Pradesh Nagina 1644909 60.75 999203 92 Uttar Pradesh Pilibhit 1831699 63.11 1155917 93 Uttar Pradesh Rampur 1731836 55.85 967200 94 Uttar Pradesh Saharanpur 1855310 66.14 1227083 95 Uttarakhand Almora 1339327 48.74 652726 96 Uttarakhand Garhwal 1369388 52.42 717834 97 Uttarakhand Haridwar 2035726 63.53 1293362 98 Uttarakhand Nainital-Udhamsingh Nagar 2015809 62.47 1259180 99 Uttarakhand Tehri Garhwal 1577664 53.76 848186 100 West Bengal Alipurduars 1773252 79.76 1414258 101 West Bengal Coochbehar 1966893 82.16 1616079 102 West Bengal Jalpaiguri 1885963 83.66 1577828 166386344 66.14 110052103 *As informed through ECI Press Note No 74 dated May 7, 2024

**Continuously available on the Voter Turnout App *** As manually entered by field officers. Does not include Postal Ballots

Annexure- 2

Voter turnout data for Phase 2

Phase-2: Voter Turn Out Sl. No. State PC Name Count of Elector* **Poll (%) Count of Votes*** 1 Assam Darrang-Udalguri 2209314 82.01 1811764 2 Assam Diphu 901032 75.74 682441 3 Assam Karimganj 1412148 80.48 1136538 4 Assam Nagaon 1817204 84.97 1544081 5 Assam Silchar 1369578 79.05 1082616 6 Bihar Banka 1856566 54.48 1011513 7 Bihar Bhagalpur 1983031 53.50 1060982 8 Bihar Katihar 1833009 63.76 1168752 9 Bihar Kishanganj 1829994 62.84 1149988 10 Bihar Purnia 1893698 63.08 1194484 11 Chhattisgarh KANKER 1654440 76.23 1261103 12 Chhattisgarh MAHASAMUND 1762477 75.02 1322125 13 Chhattisgarh RAJNANDGAON 1868021 77.42 1446247 14 Jammu and Kashmir JAMMU 1780835 72.22 1286144 15 Karnataka Bangalore central 2433751 54.06 1315612 16 Karnataka Bangalore North 3214496 54.45 1750372 17 Karnataka Bangalore Rural 2802580 68.30 1914030 18 Karnataka Bangalore South 2341759 53.17 1245168 19 Karnataka Chamarajanagar 1778310 76.82 1366015 20 Karnataka Chikkballapur 1981347 77.00 1525718 21 Karnataka Chitradurga 1856876 73.30 1361031 22 Karnataka Dakshina Kannada 1817603 77.56 1409653 23 Karnataka Hassan 1736610 77.68 1348966 24 Karnataka Kolar 1726914 78.27 1351646 25 Karnataka Mandya 1779243 81.67 1453060 26 Karnataka Mysore 2092222 70.62 1477576 27 Karnataka Tumkur 1661309 78.05 1296720 28 Karnataka Udupi Chikmagalur 1585162 77.15 1222888 29 Kerala Alappuzha 1400082 75.05 1050726 30 Kerala Alathur 1337496 73.42 981945 31 Kerala Attingal 1396807 69.48 970517 32 Kerala Chalakudy 1310529 71.94 942787 33 Kerala Ernakulam 1324047 68.29 904131 34 Kerala Idukki 1250157 66.55 831936 35 Kerala Kannur 1358368 77.21 1048839 36 Kerala Kasaragod 1452230 76.04 1104331 37 Kerala Kollam 1326648 68.15 904047 38 Kerala Kottayam 1254823 65.61 823237 39 Kerala Kozhikode 1429631 75.52 1079683 40 Kerala Malappuram 1479921 72.95 1079547 41 Kerala Mavelikkara 1331880 65.95 878360 42 Kerala Palakkad 1398143 73.57 1028627 43 Kerala Pathanamthitta 1429700 63.37 906051 44 Kerala Ponnani 1470804 69.34 1019889 45 Kerala Thiruvananthapuram 1430531 66.47 950829 46 Kerala Thrissur 1483055 72.90 1081125 47 Kerala Vadakara 1421883 78.41 1114950 48 Kerala Wayanad 1462423 73.57 1075921 49 Madhya Pradesh DAMOH 1925314 56.48 1087455 50 Madhya Pradesh HOSHANGABAD 1855692 67.21 1247298 51 Madhya Pradesh KHAJURAHO 1997483 56.97 1137867 52 Madhya Pradesh REWA 1852126 49.43 915444 53 Madhya Pradesh SATNA 1705260 61.94 1056175 54 Madhya Pradesh TIKAMGARH 1826585 60.00 1096023 55 Maharashtra Akola 1890814 61.79 1168366 56 Maharashtra Amravati 1836078 63.67 1169121 57 Maharashtra Buldhana 1782700 62.03 1105761 58 Maharashtra Hingoli 1817734 63.54 1154958 59 Maharashtra Nanded 1851843 60.94 1128564 60 Maharashtra Parbhani 2123056 62.26 1321868 61 Maharashtra Wardha 1682771 64.85 1091351 62 Maharashtra Yavatmal- Washim 1940916 62.87 1220189 63 Manipur Outer Manipur 484949 85.11 412737 64 Rajasthan AJMER 1995699 59.66 1190561 65 Rajasthan BANSWARA 2200438 73.88 1625731 66 Rajasthan BARMER 2206237 75.93 1675276 67 Rajasthan BHILWARA 2147159 60.37 1296228 68 Rajasthan CHITTORGARH 2170167 68.61 1488898 69 Rajasthan JALORE 2297328 62.89 1444866 70 Rajasthan JHALAWAR-BARAN 2030525 69.71 1415420 71 Rajasthan JODHPUR 2132713 64.27 1370616 72 Rajasthan KOTA 2088023 71.26 1487879 73 Rajasthan PALI 2343232 57.19 1339989 74 Rajasthan RAJSAMAND 2060942 58.39 1203299 75 Rajasthan TONK-SAWAI MADHOPUR 2148128 56.58 1215309 76 Rajasthan UDAIPUR 2230971 66.66 1487268 77 Tripura Tripura East 1396761 80.36 1122424 78 Uttar Pradesh Aligarh 1997234 56.93 1137051 79 Uttar Pradesh Amroha 1716641 64.58 1108579 80 Uttar Pradesh Baghpat 1653146 56.16 928392 81 Uttar Pradesh Bulandshahr 1859462 56.42 1049189 82 Uttar Pradesh Gautam Buddha Nagar 2675148 53.63 1434667 83 Uttar Pradesh Ghaziabad 2945487 49.88 1469260 84 Uttar Pradesh Mathura 1929550 49.41 953388 85 Uttar Pradesh Meerut 2000530 58.94 1179121 86 West Bengal Balurghat 1561966 79.09 1235347 87 West Bengal Darjeeling 1765744 74.76 1320072 88 West Bengal Raiganj 1790245 76.18 1363854 158645484 66.71 105830572 *As informed through ECI Press Note No 74 dated May 7, 2024

**Continuously available on the Voter Turnout App *** As manually entered by field officers. Does not include Postal Ballots

Annexure- 3

Voter turnout data for Phase 3

Phase-3: Voter Turn Out Sl. No. State PC Name Count of Elector* **Poll (%) Count of Votes*** 1 Assam Barpeta 1966847 85.24 1676633 2 Assam Dhubri 2660827 92.08 2450041 3 Assam Guwahati 2036846 78.39 1596664 4 Assam Kokrajhar 1484571 83.55 1240306 5 Bihar Araria 2018767 61.93 1250261 6 Bihar Jhanjharpur 2003040 54.48 1091258 7 Bihar Khagaria 1840217 57.52 1058539 8 Bihar Madhepura 2071166 58.29 1207368 9 Bihar Supaul 1927207 63.55 1224821 10 Chhattisgarh BILASPUR 2102687 64.77 1361871 11 Chhattisgarh DURG 2090414 73.68 1540193 12 Chhattisgarh JANJGIR-CHAMPA 2056047 67.56 1389012 13 Chhattisgarh KORBA 1618864 75.63 1224268 14 Chhattisgarh RAIGARH 1838547 78.85 1449673 15 Chhattisgarh RAIPUR 2375379 66.82 1587116 16 Chhattisgarh SURGUJA 1819347 79.89 1453444 17 Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Dadar & Nagar Haveli 283024 72.52 205248 18 Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Daman & Diu 134189 68.77 92279 19 Goa North Goa 580577 77.69 451042 20 Goa South Goa 598767 74.47 445916 21 Gujarat Ahmedabad East 2038162 54.72 1115317 22 Gujarat Ahmedabad West 1726987 55.45 957573 23 Gujarat Amreli 1732810 50.29 871373 24 Gujarat Anand 1780182 65.04 1157763 25 Gujarat Banaskantha 1961924 69.62 1365989 26 Gujarat Bardoli 2048408 64.81 1327669 27 Gujarat Bharuch 1723353 69.16 1191877 28 Gujarat Bhavnagar 1916900 53.92 1033629 29 Gujarat Chhota Udaipur 1821708 69.15 1259760 30 Gujarat Dahod 1875136 59.31 1112211 31 Gujarat Gandhinagar 2182736 59.80 1305197 32 Gujarat Jamnagar 1817864 57.67 1048410 33 Gujarat Junagadh 1795110 58.91 1057462 34 Gujarat Kachchh 1943136 56.14 1090878 35 Gujarat Kheda 2007404 58.12 1166619 36 Gujarat Mahesana 1770617 59.86 1059938 37 Gujarat Navsari 2223550 59.66 1326542 38 Gujarat Panchmahal 1896743 58.85 1116171 39 Gujarat Patan 2019916 58.56 1182950 40 Gujarat Porbandar 1768212 51.83 916519 41 Gujarat Rajkot 2112273 59.69 1260768 42 Gujarat Sabarkantha 1976349 63.56 1256210 43 Gujarat Surendranagar 2033419 55.09 1120128 44 Gujarat Vadodara 1949573 61.59 1200768 45 Gujarat Valsad 1859974 72.71 1352413 46 Karnataka Bagalkot 1806183 72.66 1312319 47 Karnataka Belgaum 1923788 71.49 1375283 48 Karnataka Bellary 1884040 73.59 1386553 49 Karnataka Bidar 1892962 65.47 1239358 50 Karnataka Bijapur 1946090 66.32 1290719 51 Karnataka Chikkodi 1761694 78.66 1385688 52 Karnataka Davanagere 1709244 76.99 1315916 53 Karnataka Dharwad 1831975 74.37 1362421 54 Karnataka Gulbarga 2098202 62.25 1306119 55 Karnataka Haveri 1792774 77.60 1391214 56 Karnataka Koppal 1866397 70.99 1324898 57 Karnataka Raichur 2010103 64.66 1299806 58 Karnataka Shimoga 1752885 78.33 1372949 59 Karnataka Uttara Kannada 1641156 76.53 1256027 60 Madhya Pradesh BETUL 1895331 73.53 1393608 61 Madhya Pradesh BHIND 1900654 54.93 1044022 62 Madhya Pradesh BHOPAL 2339411 64.06 1498626 63 Madhya Pradesh GUNA 1889551 72.43 1368554 64 Madhya Pradesh GWALIOR 2154601 62.13 1338708 65 Madhya Pradesh MORENA 2006730 58.97 1183282 66 Madhya Pradesh RAJGARH 1875211 76.04 1425911 67 Madhya Pradesh SAGAR 1745690 65.75 1147866 68 Madhya Pradesh VIDISHA 1945404 74.48 1449010 69 Maharashtra Baramati 2372668 59.50 1411621 70 Maharashtra Hatkanangale 1814277 71.11 1290073 71 Maharashtra Kolhapur 1936403 71.59 1386230 72 Maharashtra Latur 1977042 62.59 1237355 73 Maharashtra Madha 1991454 63.65 1267530 74 Maharashtra Osmanabad 1992737 63.88 1272969 75 Maharashtra Raigad 1668372 60.51 1009567 76 Maharashtra Ratnagiri- Sindhudurg 1451630 62.52 907618 77 Maharashtra Sangli 1868174 62.27 1163353 78 Maharashtra Satara 1889740 63.16 1193492 79 Maharashtra Solapur 2030119 59.19 1201586 80 Uttar Pradesh Agra 2072685 54.08 1120864 81 Uttar Pradesh Aonla 1891713 57.44 1086687 82 Uttar Pradesh Badaun 2008758 54.35 1091697 83 Uttar Pradesh Bareilly 1924434 58.03 1116749 84 Uttar Pradesh Etah 1700524 59.31 1008533 85 Uttar Pradesh Fatehpur Sikri 1798823 57.19 1028791 86 Uttar Pradesh Firozabad 1890772 58.53 1106747 87 Uttar Pradesh Hathras 1938080 55.71 1079731 88 Uttar Pradesh Mainpuri 1790797 58.73 1051758 89 Uttar Pradesh Sambhal 1898202 62.91 1194209 90 West Bengal Jangipur 1805360 75.72 1367014 91 West Bengal Maldaha Dakshin 1782159 76.69 1366728 92 West Bengal Maldaha Uttar 1862035 76.03 1415718 93 West Bengal Murshidabad 1888097 81.52 1539112 172404907 65.68 113234676 *As informed through ECI Press Note No 74 dated May 7, 2024

**Continuously available on the Voter Turnout App *** As manually entered by field officers. Does not include Postal Ballots

Annexure- 4

Voter turnout data for Phase 4

Phase-4: Voter Turn Out Sl. No. State PC Name Count of Elector* **Poll (%) Count of Votes*** 1 Andhra Pradesh Amalapuram (SC) 1531410 83.85 1284018 2 Andhra Pradesh Anakapalle 1596916 82.03 1309977 3 Andhra Pradesh Ananthapur 1767591 80.51 1423108 4 Andhra Pradesh Araku (ST) 1554633 73.68 1145426 5 Andhra Pradesh Bapatla (SC) 1506354 85.48 1287704 6 Andhra Pradesh Chittoor(SC) 1640202 85.77 1406880 7 Andhra Pradesh Eluru 1637430 83.68 1370153 8 Andhra Pradesh Guntur 1791543 78.81 1411989 9 Andhra Pradesh Hindupur 1656775 84.70 1403259 10 Andhra Pradesh Kadapa 1639066 79.57 1304256 11 Andhra Pradesh Kakinada 1634122 80.30 1312255 12 Andhra Pradesh Kurnoolu 1722857 76.80 1323071 13 Andhra Pradesh Machilipatnam 1539460 84.05 1293935 14 Andhra Pradesh Nandyal 1721013 80.61 1387367 15 Andhra Pradesh Narsapuram 1472923 82.59 1216550 16 Andhra Pradesh Narsaraopet 1734858 85.65 1485909 17 Andhra Pradesh Nellore 1712274 79.05 1353563 18 Andhra Pradesh Ongole 1607832 87.06 1399707 19 Andhra Pradesh Rajahmundry 1623149 80.93 1313630 20 Andhra Pradesh Rajampet 1665702 79.09 1317448 21 Andhra Pradesh Srikakulam 1631174 74.43 1214128 22 Andhra Pradesh Thirupathi(SC) 1729832 79.10 1368362 23 Andhra Pradesh Vijayawada 1704077 79.37 1352495 24 Andhra Pradesh Visakhapatnam 1927303 71.11 1370484 25 Andhra Pradesh Vizianagaram 1585206 81.05 1284886 26 Bihar Begusarai 2196089 58.70 1289076 27 Bihar Darbhanga 1781356 57.37 1021962 28 Bihar Munger 2042279 55.55 1134548 29 Bihar Samastipur 1818530 60.11 1093182 30 Bihar Ujiarpur 1745408 59.59 1040026 31 Jammu and Kashmir SRINAGAR 1747810 38.49 672653 32 Jharkhand Khunti 1326138 69.93 927422 33 Jharkhand Lohardaga 1441302 66.45 957690 34 Jharkhand Palamau 2243034 61.27 1374358 35 Jharkhand Singhbhum 1447562 69.32 1003482 36 Madhya Pradesh DEWAS 1940472 75.48 1464690 37 Madhya Pradesh DHAR 1953834 72.76 1421585 38 Madhya Pradesh INDORE 2526803 61.67 1558341 39 Madhya Pradesh KHANDWA 2112203 71.52 1510588 40 Madhya Pradesh KHARGONE 2046030 76.03 1555585 41 Madhya Pradesh MANDSOUR 1898060 75.27 1428623 42 Madhya Pradesh RATLAM 2094548 72.94 1527828 43 Madhya Pradesh UJJAIN 1798704 73.82 1327715 44 Maharashtra Ahmednagar 1981866 66.61 1320168 45 Maharashtra Aurangabad 2059710 63.03 1298227 46 Maharashtra Beed 2142547 70.92 1519526 47 Maharashtra Jalgaon 1994046 58.47 1165968 48 Maharashtra Jalna 1967574 69.18 1361226 49 Maharashtra Maval 2585018 54.87 1418439 50 Maharashtra Nandurbar 1970327 70.68 1392635 51 Maharashtra Pune 2061276 53.54 1103678 52 Maharashtra Raver 1821750 64.28 1170944 53 Maharashtra Shirdi 1677335 63.03 1057298 54 Maharashtra Shirur 2539702 54.16 1375593 55 Odisha Berhampur 1591380 65.41 1040924 56 Odisha Kalahandi 1700780 77.90 1324936 57 Odisha Koraput 1480922 77.53 1148182 58 Odisha Nabarangpur 1514140 82.16 1243957 59 Telangana Adilabad 1650175 74.03 1221553 60 Telangana Bhongir 1808585 76.78 1388680 61 Telangana Chevella 2938370 56.40 1657107 62 Telangana Hyderabad 2217094 48.48 1074827 63 Telangana Karimnagar 1797150 72.54 1303690 64 Telangana Khammam 1631039 76.09 1241135 65 Telangana Mahabubabad 1532366 71.85 1101030 66 Telangana Mahbubnagar 1682470 72.43 1218587 67 Telangana Malkajgiri 3779596 50.78 1919131 68 Telangana Medak 1828210 75.09 1372894 69 Telangana Nagarkurnool 1738254 69.46 1207470 70 Telangana Nalgonda 1725465 74.02 1277137 71 Telangana Nizamabad 1704867 71.92 1226133 72 Telangana Peddapalle 1596430 67.87 1083467 73 Telangana Secunderabad 2120401 49.04 1039834 74 Telangana Warangal 1824466 68.86 1256301 75 Telangana Zahirabad 1641410 74.63 1225049 76 Uttar Pradesh Akbarpur 1869167 57.78 1079978 77 Uttar Pradesh Baharaich 1838684 57.42 1055818 78 Uttar Pradesh Dhaurahra 1719345 64.54 1109680 79 Uttar Pradesh Etawah 1828498 56.36 1030554 80 Uttar Pradesh Farrukhabad 1747182 59.08 1032244 81 Uttar Pradesh Hardoi 1910485 57.52 1098820 82 Uttar Pradesh Kannauj 1988925 61.08 1214886 83 Uttar Pradesh Kanpur 1662859 53.05 882074 84 Uttar Pradesh Kheri 1870170 64.68 1209621 85 Uttar Pradesh Misrikh 1878195 55.89 1049630 86 Uttar Pradesh Shahjahanpur 2331834 53.36 1244364 87 Uttar Pradesh Sitapur 1759943 62.54 1100741 88 Uttar Pradesh Unnao 2341740 55.46 1298677 89 West Bengal Asansol 1770281 73.27 1297096 90 West Bengal Baharampur 1783078 77.54 1382678 91 West Bengal Bardhaman Purba 1801333 82.85 1492453 92 West Bengal Bardhaman-Durgapur 1851780 80.72 1494778 93 West Bengal Birbhum 1857022 81.91 1521023 94 West Bengal Bolpur 1839234 82.66 1520401 95 West Bengal Krishnanagar 1755631 80.65 1415859 96 West Bengal Ranaghat 1871658 81.87 1532304 177075629 69.16 122469319 *As informed through ECI press note no 80 dated 11.05.2024

**Continuously available on the Voter Turnout App *** As manually entered by field officers. Does not include Postal Ballots

Annexure- 5

Voter turnout data for Phase 5