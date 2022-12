111855103 MTfoodgrains allocated under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in Phase I-VII to States/UTs

New Delhi : The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ms. Sadhvi Niranjan Jyoti in a written reply to a question in Lok Sabha today shared that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) has been implemented in all 36 States/UTs. Details of foodgrains allocated by States/UTs under PMGKAY are at Annexure-I.

All States/UTs have been allocated foodgrains as per their entitlements under National Food Security Act (NFSA) / (PMGKAY). Any request for additional allocation of foodgrains over and above NFSA/PMGKAY, is processed in accordance with extant instructions.

Details of foodgrains lifted and distributed by States/UTs under PMGKAY are at Annexure-II.

Annexure-I

Allocation of foodgrains under PMGKAY (Phase I-VII)

(in MTs)

Sl No

Name of State/UT

Quantity allocated

1

Andaman & Nicobar Islands

8520.68

2

Andhra Pradesh

3755132.50

3

Arunachal Pradesh

116879.14

4

Assam

3516926.93

5

Bihar

12175222.63

6

Chandigarh

38598.87

7

Chhattisgarh

2810780.00

8

Daman & Diu D&NH

40626.03

9

Delhi

1018730.00

10

Goa

74497.86

11

Gujarat

4961250.86

12

Haryana

1770860.00

13

Himachal Pradesh

401023.84

14

Jammu And Kashmir

1013207.73

15

Jharkhand

3694095.36

16

Karnataka

5627020.00

17

Kerala

2167201.68

18

Ladakh

20145.20

19

Lakshadweep

3062.76

20

Madhya Pradesh

6999399.02

21

Maharashtra

9802351.56

22

Manipur

293603.29

23

Meghalaya

300372.38

24

Mizoram

93550.10

25

Nagaland

196656.18

26

Odisha

4537823.17

27

Puducherry

87899.47

28

Punjab

1980930.20

29

Rajasthan

6186604.50

30

Sikkim

53030.32

31

Tamil Nadu

5076284.98

32

Telangana

2682699.00

33

Tripura

347493.40

34

Uttar Pradesh

20709709.62

35

Uttarakhand

867186.85

36

West Bengal

8425727.80

Total

111855103.88

Annexure-II

Lifting and distribution of foodgrains under PMGKAY (Phase I-VII) (Provisional)

(in MTs)

Sl No

Name of State/UT

Quantity of foodgrains lifted by State/UT under PMGKAY (upto Nov, 22)

Quantity of foodgrains Distributed by State/UT under PMGKAY (upto Nov, 22)

1

Andhra Pradesh

2801962.46

2645091.78

2

Andman Nicobar

7817.19

7772.17

3

Arunachal Pradesh

112312.93

102279.54

4

Assam

3270033.27

3142257.88

5

Bihar

11103834.33

10582969.68

6

Chandigarh

32226.60

32347.73

7

Chattisgarh

2707122.73

2633886.81

8

Dadra Nagar Haveli & Daman DIU

37646.68

35215.73

9

Delhi

937340.76

930116.31

10

Goa

70889.97

68310.44

11

Gujarat

4495966.86

4418252.31

12

Haryana

1556812.71

1555227.45

13

Himachal Pradesh

388833.60

365604.41

14

J & K

882166.01

863503.54

15

Jharkhand

3290957.67

3045537.51

16

Karnataka

5298307.16

5153723.70

17

Kerala

2000918.08

1949831.09

18

Ladakh

19024.32

17429.24

19

Lakshadweep

2835.15

2726.48

20

Madhya Pradesh

6515324.90

6276168.28

21

Maharashtra

8137996.39

8016574.28

22

Manipur

282907.15

255231.56

23

Meghalaya

296774.33

284255.42

24

Mizoram

91868.40

88922.36

25

Nagaland

189509.27

172086.77

26

Odisha

4227309.90

3994201.88

27

Puduchery

79657.95

74019.59

28

Punjab

1837720.03

1730269.90

29

Rajasthan

5681577.92

5337013.61

30

Sikkim

50547.58

43495.51

31

Tamil Nadu

4776522.10

4087528.24

32

Telangana

2561439.45

2458215.51

33

Tripura

336797.23

324620.91

34

Uttar Pradesh

17795474.20

17592309.67

35

Uttarakhand

797847.70

774732.46

36

West Bengal

7840606.70

7856087.45

TOTAL

100516889.66

96917817.20