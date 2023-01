New Delhi : The Prime Minister, Narendra Modi has paid tributes to Swami Vivekananda on his Jayanti. The Prime Minister said that the life of Swami Vivekananda always inspires patriotism, spirituality and hard work.

The Prime Minister tweeted :

“स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिकता और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता है। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।”