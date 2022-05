New Delhi :The Prime Minister, Narendra Modi has condoled the deaths due to a fire incident in Madhya Pradesh. He also prayed for the early recovery of the injured.

The Prime Minister Office tweeted :

“मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ अग्निकांड अत्यंत दुखद है। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं: PM @narendramodi”