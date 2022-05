New Delhi :The Prime Minister, Narendra Modi has expressed deep grief over the demise of Sanskrit and Hindi Scholar, Dr. Rama Kant Shukla.

The Prime Minister tweeted;

“संस्कृत और हिन्दी साहित्य जगत में अमूल्य योगदान देने वाले डॉ. रमाकांत शुक्ल जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ॐ शांति!”