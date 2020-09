New Delhi: Biju Janata Dal (BJD) MP Amar Patnaik raises demand for classical status to Odissi music in Rajya Sabha .

Reiterated the demand of our Hon'ble CM @Naveen_Odisha for according classical status to Odissi music, just like Odissi dance and Odia language. Odissi music is more ancient than Hindustani & Carnatic music. @bjd_odisha@Culturedeptt@MinOfCultureGoI@prahladspatel@CMO_Odisha pic.twitter.com/Fc7PMP0vdB

