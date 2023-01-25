Raksha Mantri Rajnath Singh approves 62 Mentioned in Despatches to Armed Forces personnel on Republic Day

New Delhi : The Raksha Mantri has approved 62 Mentioned in Despatches to Armed Forces personnel. These includes 55 Chief of Army Staff Recommendations – 27 for Operation Rakshak; 13 for Operation Snow Leopard; two for Operation Orchid; six for Operation Rhino; one for Operation Nongkee; one for Operation CAS EVAC; one for Operation Rescue; one for Operation WASO and three for Misc (Operation). It also includes seven Chief of Air Staff Recommendations.
The full list of the recipients of Mentioned in Despatches is as follows:
|RECOMMENDED BY CHIEF OF ARMY STAFF:
|OPERATION RAKSHAK :
|1
|IC-63100A COLONEL PIYUSH BHATT, 16TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES
|2
|IC-63137F COLONEL SHISHPAL SINGH, THE DOGRA REGIMENT, 11TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|3
|IC-63430Y COLONEL MUKESH KUMAR RANA, THE PUNJAB REGIMENT, 53RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|4
|IC-63499H COLONEL KAMAKHYA SINGH, THE MADRAS REGIMENT, 25TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|5
|IC-64393H COLONEL SURESH D SINGH DADHWAL, 89 ARMOURED REGIMENT
|6
|IC-68634P LIEUTENANT COLONEL VISHVANATH GUPTA, THE RAJPUT REGIMENT, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|7
|IC-69804A LIEUTENANT COLONEL ASHWARYA JOSHI, THE KUMAON REGIMENT, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|8
|IC-72069A MAJOR AJIT KUMAR ROUT, 37 (INDEPENDENCE) RECONNAISSANCE AND OBSERVATIONFLIGHT
|9
|IC-76770A MAJOR RAGHUNATH, 3RD BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
|10
|IC-80594L MAJOR RAHUL MISHRA, THE BRIGADE OF THE GUARDS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|11
|SS-49319K MAJOR DUPINDERPAL SINGH GILL, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
|12
|JC-461408H SUBEDAR MAHESH AMROLKAR, 16TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|13
|JC-681756P RISALDAR VISHANU PRASAD SHARMA,
898 ANIMAL TRANSPORT BATTALION ARMY SERVICE CORPS
|14
|JC-414919F NAIB SUBEDAR PANKAJ SINGH JHINKWAN, 2ND BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|15
|15568568M HAVILDAR MOHD IQBAL LONE, THE CORPS OF ENGINEERS, 47THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|16
|2695394W HAVILDAR JAHANGIR ALI, THE GRANADIERS, 55THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|17
|14705388H NAIK M RANGAYUNG, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
|18
|16027382F LANCE NAIK SABAR ALI KHAN, THE RAJPUTANA RIFLES, 9THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|19
|21010705L LANCE NAIK ACHAL PATWARI, THE REGIMENT OF ARTILLERY, 19THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|20
|3015358Y LANCE NAIK SADDAM HUSSAIN, THE RAJPUT REGIMENT, 44THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|21
|14945333L SEPOY SURENDRA PATEL, THE MECHANISED INFANTRY, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|22
|2821594F SEPOY KADAM AJAY MARUTI, THE MARATHA LIGHT INFANTRY, 17THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|23
|3018179K SEPOY VIKAS SINGH, THE RAJPUT REGIMENT, 44THBATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|24
|16028428L RIFLEMAN SHIVRAJ YADAV, THE RAJPUTANA RIFLES, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|25
|16028807F RIFLEMAN VIRENDRA SINGH CHUNDAWAT, THE RAJPUTANA RIFLES, 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|26
|16123043Y SAPPAR SIVANESAN S, THE CORPS OF ENGINEERS, 44TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
|27
|79B2 ARMY DOG ZOOM, 28 ARMY DOG UNIT
|OPERATION SNOW LEOPARD:
|28
|IC-59705K COLONEL SAMIR MOHAN, 3 INFANTRY DIVISION ORDNANCE UNIT
|29
|IC-67023N COLONEL PRADEEP KARAN RATHORE, 22ND BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
|30
|IC-71094M LIEUTENANT COLONELAMIT KUMAR, THE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS 14 CORPS
|31
|IC-73784P MAJOR DEEPAK KAVIYA, 14TH BATTALION THE JAT REGIMENT
|32
|ACC-19 DEPUTY COMMANDANT DAWA NORBU, HEADQUARTERS SPECIAL FRONTIER FORCE
|33
|IC-73782K LIEUTENANT COLONEL VARUN SINGH SLATHIA, SENA MEDAL, 8TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
|34
|IC-83329A MAJOR DIVYARAJ SINGH TOMAR, 8TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
|35
|MR-10202P CAPTAIN SHIVAM GUPTA, THE ARMY MEDICAL CORPSE, 8TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
|36
|IC-88424W LIEUTENANT RAMAN BENIWAL, 19TH BATTALION THE JAMMU & KASHMIR RIFLES
|37
|13774838K NAIK JAGDEEP SINGH, 19TH BATTALION THE JAMMU & KASHMIR RIFLES
|38
|4490731Y NAIK SUKHPREET SINGH, 8TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
|39
|13630946Y SEPOY SUBRATA SINHA, THE ASSAM REGIMENT, 2 ARUNACHAL SCOUTS
|40
|13786693W RIFLEMAN KARANPREET SINGH, 19TH BATTALION THE JAMMU & KASHMIR RIFLES
|OPERATION ORCHID:
|41
|IC-79958A MAJOR SIDHARTH SINGH, THE ARMOURED CORPS, 5 ASSAM RIFLES
|42
|G/5027946L RIFLEMAN SOMESH KUMAR, 6 ASSAM RIFLES
|OPERATION RHINO:
|43
|IC-70020L LIEUTENANT COLONELSANJAY FRANK, 671 ARMY AVIATION SQUADRON (RECONNAISSANCE AND OBSERVATION)
|44
|IC-73790H MAJOR SANDEEP KUMAR SINGH, 14TH BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
|45
|IC-75188F MAJOR ANGAD POUNDARIK, 41 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND OBSERVATIONFLIGHT
|46
|IC-75351W MAJOR AMAR VIJAYKUMAR BOMBATKAR, 38 RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT
|47
|SS-50100F MAJOR DEBANSHU CHAUHAN, 14TH BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
|48
|13014184P SEPOY MOHAMMED NOOR ISLAM, THE ASSAM REGIMENT, 166 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY)
|OP49ERATION NONGKEE:
|49
|IC-78703N MAJOR HIMANSHU RAVINDRA SENGAONKAR, THE ARMOURED CORPS, 19 ASSAM RIFLE
|OPERATION CAS EVAC:
|50
|SS-46746P MAJOR RAJIV KUMAR CHAUDHARY, 2041 UTILITY HELICOPTER FLIGHT
|OPERATION RESCUE:
|51
|IC-85401K CAPTAIN AKHIL NEGI, 102 ENGINEER REGIMENT
|WASO:
|52
|IC-72142N MAJOR SAURABH GUPTA, 39 (INDEPENDENT) RECONNAISSANCE AND OBSERVATION FLIGHT
|MISC (OPERATION):
|53
|IC-63236K COLONEL YOGESH MEHTA, 202 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
|54
|IC-66574M LIEUTENANT COLONEL RAJNEESH PANDEY, NUMBER 3 COUNTER INTELLIGENCE DETACHMENT
|55
|IC-80402H MAJOR ANKUSH CHANYAL, THE CORPS OF ENGINEERS, 2 ASSAM RIFLES
|RECOMMENDED BY CHIEF OF AIR STAFF:
|
|GROUP CAPTAIN RAJEEV GUPTA (21331) ADMINISTRATIVE/FIGHTER CONTROLLER (RETIRED)
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|GROUP CAPTAIN ARIJIT RAY (22189) FLYING (NAVIGATOR) (RETIRED)
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|WING COMMANDER PARMINDER SINGH (28448) FLYING (PILOT)
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|WING COMMANDER RAVEESH KUMAR (29231) FLYING (PILOT)
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|MASTER WARRANT OFFICER MRUGANKA SEKHAR JENA (730054) FLIGHT ENGINEER
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|JUNIOR WARRANT OFFICER VIKRAM SINGH (914441) FLIGHT ENGINEER
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|SERGEANT AMERJEET KUMAR (788595) WORKSHOP FITTER (R)