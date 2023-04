Prime Minister Narendra Modi urges everyone to visit Pradhanmantri Sangrahalaya

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has requested everyone to Pradhanmantri Sangrahalaya in New Delhi.



Responding to the tweet by Neeraj Shekhar, son of former PM Late, Shri Chandra Shekhar about the his visit to Pradhanmantri Sangrahalaya, the Prime Minister in a tweet said;



“यह मेरा सौभाग्य था कि चंद्रशेखर जी जैसे महान व्यक्तित्व के साथ मुझे समय बिताने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देशवासी चंद्रशेखर जी के साथ ही अपने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को देख पाएंगे। मैं हर किसी से अनुरोध करूंगा कि वो यहां जरूर जाएं।”