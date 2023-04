The Prime Minister, Shri Narendra Modi has shared a video of young Shalmalee and praised her musical talent.



The Prime Minister tweeted :



“This video can bring a smile on everyone’s face. Exceptional talent and creativity. Best wishes to Shalmalee!”



“ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಗುಳುನಗೆ ತರಿಸಬಹುದು. ಅನನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗು ಸೃಜನಶೀಲತೆ. ಶಾಲ್ಮಲಿಗೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು!”