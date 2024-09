The Prime Minister Shri Narendra Modi remembered freedom fighter Bhagat Singh on his birth anniversary today.

The Prime Minister posted a video clip with the following caption on X:

“मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन।”