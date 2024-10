The Prime Minister Shri Narendra Modi paid tribute to Sardar Vallabhbhai Patel on his birth anniversary, praising his dedication to protecting India’s unity and sovereignty.

The Prime Minister posted on X:

“भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म-जयंती पर उन्हें मेरा शत-शत नमन। राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा।”