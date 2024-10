The Prime Minister Shri Narendra Modi prayed to Maa Brahmacharini on the second day of Navratri today, extending his special greetings to the nation.

Shri Modi prayed to the mother goddess to grant her devotees the strength to face every challenge.

The Prime Minister posted on X:

“नवरात्रि के दूसरे दिन समस्त देशवासियों की ओर से मां ब्रह्मचारिणी को मेरा विशेष नमन। माता से विनती है कि अपने भक्तों को हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करें।”