The Prime Minister, Shri Narendra Modi has prayed to Goddess Siddhidhatri on the ninth day of Navratri.

The Prime Minister posted on X:

“नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री को कोटि-कोटि नमन। उनकी कृपा से सभी उपासकों को लक्ष्य-सिद्धि का आशीर्वाद मिले। मां सिद्धिदात्री की यह स्त्तुति आप सभी के लिए…”