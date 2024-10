The Prime Minister, Shri Narendra Modi has prayed to Goddess Mahagouri on the eighth day of Navratri.

The Prime Minister posted on X:

“नवरात्रि में मां महागौरी का चरण-वंदन! देवी मां की कृपा से उनके सभी भक्तों के जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता बनी रहे, इसी कामना के साथ उनकी यह स्तुति…”