The Prime Minister, Shri Narendra Modi has prayed to Goddess Katyayani on the sixth day of Navratri.

The Prime Minister posted on X:

“नवरात्रि की षष्ठी पर मां कात्यायनी का विशेष वंदन! माता के आशीर्वाद से उनके सभी भक्तों के जीवन में शक्ति, सामर्थ्य और साहस का संचार हो, यही प्रार्थना है।”