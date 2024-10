The Prime Minister, Shri Narendra Modi has prayed to Goddess Kaalaratri on the seventh day of Navratri.

The Prime Minister posted on X:

“नवरात्रि की महासप्तमी मां कालरात्रि के पूजन का पावन दिन है। माता की कृपा से उनके सभी भक्तों का जीवन भयमुक्त हो, यही कामना है। मां कालरात्रि की एक स्तुति आप सभी के लिए…”