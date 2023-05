The Prime Minister has praised the development initiatives under MODI (Mission Oriented Developing India) in Basti, Uttar Pradesh.



Replying a tweet by Member of Parliament from Basti, Shri Harish Dwivedi about development initiatives like pucca houses under MODI (Mission Oriented Developing India) , the Prime Minister said:



“पक्के मकानों ने कैसे हमारे गरीब भाई-बहनों के जीवन को रोशन किया है, उत्तर प्रदेश में बस्ती का यह विकास कार्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।”