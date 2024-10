The Prime Minister Shri Narendra Modi today paid tribute to former Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri on his birth anniversary.

In a post on X, he stated:

“देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।”