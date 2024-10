Prime Minister Narendra Modi pays tributes to freedom fighter Shyamji Krishna Varma on his birth anniversary

The Prime Minister Shri Narendra Modi remembered freedom fighter Shyamji Krishna Varma on his 95th birth anniversary today.

Shri Modi hailed his dedication and service towards the nation as inspiring.

The Prime Minister posted on X:

“महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के वीर सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने अपने क्रांतिकारी कदमों से देश की स्वतंत्रता के संकल्प में अद्भुत शक्ति भरने का काम किया। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा।”