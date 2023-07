Prime Minister Narendra Modi pays tributes to Dr Syama Prasad Mukherjee on his birth anniversary

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Dr Syama Prasad Mukherjee on his birth anniversary.



The Prime Minister tweeted;



“महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद् और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन। एक सशक्त भारतवर्ष के निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे।”