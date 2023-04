The Prime Minister, Shri Narendra Modi has paid tributes to Dr. Babasaheb Ambedkar on his Jayanti.



In a tweet, the Prime Minister said;



“समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबासाहेब को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। जय भीम!”