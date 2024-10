Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Loknayak Jaiprakash Narayan on his birth anniversary

The Prime Minister Shri Narendra Modi today paid tribute to Loknayak Jaiprakash Narayan on his birth anniversary. Lauding the contributions to the country and society, Shri Modi said Shri JP Narayan’s personality and ideals will remain a source of inspiration for every generation.

In a post on X, he stated:

“लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।”