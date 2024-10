Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Bharat Ratna Nanaji Deshmukh on his birth anniversary

The Prime Minister Shri Narendra Modi today paid tribute to Bharat Ratna Nanaji Deshmukh on his birth anniversary. Shri Modi remembered and lauded Shri Deshmukh’s dedication and service towards the empowerment of rural people of India.

In a post on X, he stated:

“देशवासियों की ओर से भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश के ग्रामीणों विशेषकर वंचित समाज के सशक्तिकरण के लिए उनके समर्पण और सेवा भाव को हमेशा याद किया जाएगा।”