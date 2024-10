Prime Minister Narendra Modi hails the new record of Khadi sales as an encouraging achievement

The Prime Minister Shri Narendra Modi today hailed the new record of Khadi sales as an encouraging achievement. He remarked that there was a rapidly growing trend towards Swadeshi amongst the countrymen.

Responding to a post on X by Khadi India, he stated:

“बहुत उत्साहवर्धक उपलब्धि! खादी की ब्रिकी का यह नया रिकॉर्ड बताता है कि देशवासियों के बीच स्वदेशी को लेकर रुझान किस तेजी से बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि यह भावना खादी से जुड़े हमारे कारीगर भाई-बहनों के जीवन को भी आसान बनाने में बहुत मददगार बनी है।”