The Prime Minister Shri Narendra Modi today greeted the nation on the occasion of Vijayadashami.

In a post on X, he wrote:

“देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है।”