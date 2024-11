The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the residents of Madhya Pradesh on the State Foundation Day.

The Prime Minister posted on X:

“मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध यह प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नित-नए मानदंड गढ़ता रहे, यही कामना है”