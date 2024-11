The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the residents of Chhattisgarh on the State Foundation Day.

The Prime Minister posted on X:

“समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वैभवशाली लोक परंपरा और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा यह प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे, यही कामना है।”