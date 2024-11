The Prime Minister Shri Narendra Modi extended warm wishes to the nation on the holy occasion of Sandhya Arghya of Chhath today.

The Prime Minister posted on X:

“छठ के संध्या अर्घ्य के पावन-पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी असीम शुभकामनाएं। सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक यह महापर्व हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय छठी मइया!”