The Prime Minister Shri Narendra Modi extended warm wishes to the nation on the occasion of the first day of Chhath Puja today.

The Prime Minister posted on X:

“महापर्व छठ में आज नहाय-खाय के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। विशेष रूप से सभी व्रतियों को मेरा अभिनंदन। छठी मइया की कृपा से आप सबका अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, यही कामना है।”