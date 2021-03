New Delhi: The Prime Minister of India Narendra Modi has greeted the people of Rajasthan on its State Day.



In a tweet, the Prime Minister said, “अपनी समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली विरासत के लिए विख्यात राजस्थान के सभी भाइयों और बहनों को राजस्थान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”

Related