The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the people of Himachal Pradesh on Himachal Diwas.



In a tweet, the Prime Minister said;



“हिमाचल दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य के लोगों का जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहे।”