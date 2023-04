The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the citizens on the occasion of Bhagvan Parshuram Jayanti.



The Prime Minister tweeted:



“आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो।”