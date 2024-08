The Prime Minister Shri Narendra Modi greeted people on the occasion of 78th Independence Day today.

The Prime Minister posted on X:

“सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद!

Independence Day greetings to my fellow Indians. Jai Hind! 🇮🇳”