The Prime Minister, Shri Narendra Modi has conveyed Raksha Bandhan greetings to all citizens.

The Prime Minister posted on X:

“समस्त देशवासियों को भाई-बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए।”