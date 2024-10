The Prime Minister Shri Narendra Modi today greeted the citizens on occasion of Gandhi Jayanti.

In a post on X, he wrote:

“सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज बना रहेगा।”