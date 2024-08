The Prime Minister, Shri Narendra Modi today greeted everyone on the occasion of World Sanskrit Day. He congratulated those who are undertaking efforts to promote Sanskrit language.

Shri Modi in a post on X wrote:

“विश्वसंस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। ये संस्कृतस्य अत्यन्तं अनुरागिणः सन्ति किञ्च एतस्याः श्रेष्ठभाषायाः प्रचाराय प्रयत्नशीलाः सन्ति तेषाम् अहं हार्दम् अभिनन्दामि।”