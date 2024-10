The Prime Minister, Shri Narendra Modi has conveyed his best wishes on the occasion of Navratri.

The Prime Minister posted on X:

“समस्त देशवासियों को नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। शक्ति-वंदना को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो, यही कामना है। जय माता दी!”