The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the citizens on the occasion of Akshay Tritiya.



The Prime Minister tweeted:



“अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान-पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।”