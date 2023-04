The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated the awardees of National Panchayat Awards.



Responding to the tweet by Union Minister for Rural Development, Shri Giriraj Singh, the Prime Minister tweeted;



“देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले इन विजेताओं को बहुत-बहुत बधाई। आपका सेवाभाव और समर्पण देशवासियों को प्रेरित करने वाला है।”