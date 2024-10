The Prime Minister, Shri Narendra Modi has condoled the loss of lives due to road accident in Kaithal, Haryana.

The Prime Minister’s Office posted on X:

“हरियाणा के कैथल में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हरसंभव मदद में जुटा है।”