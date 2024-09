Prime Minister Narendra Modi condoles demise of former MLA, Smt. Suryakanta Vyas

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the demise of former MLA from Sursagar, Rajasthan, Smt. Suryakanta Vyas. Shri Modi said that she will always be remembered for her works for public welfare in the Sursagar, Rajasthan.

In a X post, the Prime Minister said;

“राजस्थान के सूरसागर की पूर्व विधायक और भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। क्षेत्र में जनकल्याण के अपने कार्यों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। हाल की मेरी जोधपुर यात्रा के दौरान उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब उन्होंने विशेष रूप से एयरपोर्ट आकर मुझे आशीर्वाद दिया। शोक की इस घड़ी में मैं उनके प्रशंसकों और परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति!”