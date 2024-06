The Prime Minister, Shri Narendra Modi has shared Vrikshasana detailed yoga video describing benefits of this Asana in the light of upcoming Yoga Day.

The Prime Minister posted on X;

“Vrikshasana or the tree pose has several benefits including helping improve balance and posture.”

“वृक्षासन यानि पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के कई फायदे हैं। यह शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती प्रदान करता है।”