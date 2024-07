The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary. The Prime Minister said that his devotion to the mother land and sacrifice will continue to inspire the countrymen.

Shri Modi posted on X:

“अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।”