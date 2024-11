Prime Minister Modi pays tribute in an article on extraordinary life and work of Shri Ratan Tata

The Prime Minister Shri Narendra Modi today paid tribute in an article on extraordinary life and work of Shri Ratan Tata.

“It’s been a month since we bid farewell to Shri Ratan Tata Ji. His contribution to Indian industry will forever continue to inspire. Here’s an OpEd I wrote which pays tribute to his extraordinary life and work.”

“रतन टाटा जी को अंतिम विदाई दिए हुए करीब एक महीना बीत चुका है। भारतीय उद्योग जगत में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा और यह सभी देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके असाधारण जीवन और अतुलनीय योगदान को समर्पित मेरा यह आलेख…”