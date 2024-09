The Prime Minister, Shri Narendra Modi has named a new born calf in his residence as Deepjyoti.

Posting a video on X, the Prime Minister wrote:

“हमारे शास्त्रों में कहा गया है – गाव: सर्वसुख प्रदा:’।

लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है।

प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिह्न है।

इसलिए, मैंने इसका नाम ‘दीपज्योति’ रखा है।”