The Prime Minister, Shri Narendra Modi has conveyed his greetings on the occasion of Dhanteras.

The Prime Minister posted on X:

“देशवासियों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरि के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन उत्तम स्वास्थ्य और सुख-संपदा से सदैव परिपूर्ण रहे, यही कामना है।”