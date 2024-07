Prime Minister Modi condoles demise of former MP Prabhat Jha

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed deep grief over the demise of former Member of Parliament, Shri Prabhat Jha.

The Prime Minister recalled his organizational acumen and also remembered his contribution in the field of journalism.

In a X post, the Prime Minister said;

“भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभात झा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। मैंने उनकी कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है कि संगठन को सशक्त बनाने में उन्होंने किस प्रकार सक्रिय भूमिका निभाई। जनसेवा के अपने कार्यों के साथ ही उन्होंने पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!”