President confers 31 PVSMs, four UYSMs, two Bar to AVSMs & 57 AVSMs during Defence Investiture Ceremony (Phase-2)

President Smt Droupadi Murmu conferred 94 Distinguished Service Decorations to the personnel of the Armed Forces and the Indian Coast Guard during the Defence Investiture Ceremony (Phase-2) at Rashtrapati Bhawan, New Delhi on July 19, 2024. These decorations – 31 Param Vishisht Seva Medals (PVSMs), four Uttam Yudh Seva Medals (UYSMs), two Bar to Ati Vishisht Seva Medals (AVSMs), and 57 AVSMs – have been given to the personnel for distinguished service of exceptional order. Following is the list in the order of presentation:
Param Vishisht Seva Medal
- 02904-Z ADMIRAL DINESH KUMAR TRIPATHI, AVSM, NM
- IC-42298W GENERAL UPENDRA DWIVEDI, AVSM, THE INFANTRY
- IC-42794X LIEUTENANT GENERAL MV SUCHINDRA KUMAR, AVSM, YSM**, VSM, THE INFANTRY
- IC-43245K LIEUTENANT GENERAL NS RAJA SUBRAMANI, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY
- IC-43370N LIEUTENANT GENERAL JOHNSON P MATHEW, UYSM, AVSM, VSM, THE INFANTRY
- 18253 AIR MARSHAL RAVI GOPAL KRISHNA KAPOOR, AVSM, VM, FLYING (PILOT)
- IC-42273K LIEUTENANT GENERAL BASANT KUMAR REPSWAL, AVSM, VSM, THE ARMY SERVICE CORPS
- IC-43710L LIEUTENANT GENERAL TARUN KUMAR AICH, AVSM, THE INFANTRY
- IC-43684P LIEUTENANT GENERAL JAGDISH BALIRAM CHAUDHARI, SM, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
- IC-43796P LIEUTENANT GENERAL SAMIR GUPTA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
- IC-44504N LIEUTENANT GENERAL GURBIRPAL SINGH, AVSM, VSM, THE INFANTRY
- IC-43252A LIEUTENANT GENERAL KULBHUSHAN HANUMANT GAWAS, VSM, THE CORPS OF SIGNALS
- IC-42387P LIEUTENANT GENERAL SURINDER SINGH MAHAL, AVSM, VSM, THE ARMOURED CORPS (RETIRED)
- IC-42336F LIEUTENANT GENERAL AJAI KUMAR SINGH, AVSM, YSM, SM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)
- 17358 AIR MARSHAL CHALAPATI JONNALAGEDDA, AVSM, VSM, ADC FLYING (PILOT) (RETIRED)
- 17699 AIR MARSHAL VIKRAM SINGH, AVSM, VSM, FLYING (PILOT) (RETIRED)
- 17647 AIR MARSHAL VIBHAS PANDE, AVSM, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) (RETIRED)
- 17853 AIR MARSHAL R RADHISH, AVSM, VM, FLYING (PILOT) (RETIRED)
- IC-42390P LIEUTENANT GENERAL MADHAVAN UNNIKRISHNAN NAIR, AVSM, SM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
- IC-42288M LIEUTENANT GENERAL ANIL PURI, AVSM, SM, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
- IC-43262K LIEUTENANT GENERAL ARUN ANANTHANARAYAN, YSM, SM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)
- IC-43285L LIEUTENANT GENERAL DEVENDRA PRATAP PANDEY, UYSM, AVSM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)
- IC-43295P LIEUTENANT GENERAL RAVIN KHOSLA, UYSM, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY (RETD) (RETIRED)
- IC-43444X LIEUTENANT GENERAL P GOPALAKRISHNA MENON, UYSM, AVSM, THE INFANTRY (RETIRED)
- MR-04902M LIEUTENANT GENERAL ASHOK KUMAR JINDAL, AVSM, YSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
- MR-05712M LIEUTENANT GENERAL AJITH NILAKANTAN, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
- 50884-W VICE ADMIRAL SANDEEP NAITHANI, AVSM, VSM (RETIRED)
- 02797-F VICE ADMIRAL SANJAY MAHINDRU, AVSM, NM (RETIRED)
- 17726 AIR MARSHAL B CHANDRA SEKHAR, AVSM, FLYING (PILOT) (RETIRED)
- IC-44038K MAJOR GENERAL HARIHARAN DHARMARAJAN, AVSM, SM**, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
- IC-44473Y MAJOR GENERAL RAVI MURUGAN, AVSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS (RETIRED)
Uttam Yudh Seva Medal
- IC-47603F LIEUTENANT GENERAL VIRESH PRATAP SINGH KAUSHIK, YSM, SM, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS 33 CORPS
- IC-48067W LIEUTENANT GENERAL RASHIM BALI, AVSM, SM, VSM, THE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS 14 CORPS
- IC-48085Y LIEUTENANT GENERAL MANISH MOHAN ERRY, AVSM, SM, THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS 4 CORPS
- IC-48389W LIEUTENANT GENERAL HARJEET SINGH SAHI, AVSM, YSM, SM, THE RAJPUT REGIMENT, HEADQUARTERS 3 CORPS
Bar to Ati Vishisht Seva Medal
- IC-42958H LIEUTENANT GENERAL S HARIMOHAN IYER, AVSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
- IC-43223L MAJOR GENERAL RAJESH KUMAR JHA, AVSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
Ati Vishisht Seva Medal
- IC-44065N LIEUTENANT GENERAL MANJINDER SINGH, YSM, VSM, THE INFANTRY
- IC-42792M LIEUTENANT GENERAL AJAY KUMAR SURI, THE ARMY AVIATION CORPS
- IC-43858K LIEUTENANT GENERAL MANJIT KUMAR, THE CORPS OF SIGNALS
- IC-48427F LIEUTENANT GENERAL ARVIND WALIA, THE CORPS OF ENGINEERS
- IC-47076L LIEUTENANT GENERAL RAKESH KAPOOR, VSM, THE ARMOURED CORPS
- IC-43297A LIEUTENANT GENERAL JAGMOHAN SINGH SIDANA, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
- IC-47023M LIEUTENANT GENERAL NAVNEET SINGH SARNA, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
- IC-47079Y LIEUTENANT GENERAL SANJAY SETHI, VSM, THE ARMY ORDNANCE CORPS
- IC-42781A LIEUTENANT GENERAL ULHAS VEERAPPA TALUR, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE
- IC-48050H LIEUTENANT GENERAL VIPUL SHINGHAL, SM, THE ARMOURED CORPS
- IC-43655A LIEUTENANT GENERAL K VINOD KUMAR, THE CORPS OF SIGNALS
- IC-49200A LIEUTENANT GENERAL PRIT PAL SINGH, THE ARMOURED CORPS
- 75408-F SURGEON VICE ADMIRAL ARTI SARIN, VSM
- 03371-K VICE ADMIRAL SANJAY BHALLA, NM
- 03482-N VICE ADMIRAL VINEET MCCARTY
- 03594-T VICE ADMIRAL GURCHARAN SINGH, NM
- 03579-H VICE ADMIRAL AN PRAMOD
- 18539 AIR MARSHAL AJAY KUMAR ARORA, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
- 18575 AIR MARSHAL JEETENDRA MISHRA, VSM, FLYING (PILOT)
- 18324 AIR MARSHAL PRABAL KANTI GHOSH, ADMINISTRATION
- 18781 AIR MARSHAL AWADHESH KUMAR BHARTI, VM, FLYING (PILOT)
- 18787 AIR MARSHAL SEETHEPALLI SHRINIVAS, VSM, FLYING (PILOT)
- 0225–L DIRECTOR GENERAL RAKESH PAL, PTM, TM
- IC-42400N LIEUTENANT GENERAL TUMUL VARMA, SM, VSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS (RETIRED)
- MR-05688F LIEUTENANT GENERAL NARENDRA KOTWAL, SM, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
- MR-05385M LIEUTENANT GENERAL SARAT CHANDRA DASH, YSM, VSM**, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
- IC-48219M MAJOR GENERAL VINOD T MATHEW, YSM, THE INFANTRY
- IC-48510Y MAJOR GENERAL SANDEEP SINGH, THE ARMOURED CORPS
- IC-48957W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
- IC-48963K MAJOR GENERAL PANKAJ MALHOTRA, SM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
- IC-49473H MAJOR GENERAL (now LIEUTENANT GENERAL) RAJAN SHARAWAT, VSM, THE INFANTRY
- IC-49680P MAJOR GENERAL VIKAS LAKHERA, SM, THE INFANTRY
- IC-50080Y MAJOR GENERAL YASHPAL SINGH AHLAWAT, YSM, SM, THE INFANTRY
- IC-50226F MAJOR GENERAL AJAY KUMAR SINGH, SM, THE INFANTRY
- IC-49870F MAJOR GENERAL CHARNJIT SINGH MANN, VSM, THE ARMOURED CORPS
- IC-49926H MAJOR GENERAL VIJAY KUMAR PUROHIT, YSM, SM, THE INFANTRY
- IC-46701P MAJOR GENERAL VAKAMULLA HARIHARAN, SM, THE INFANTRY
- MR-05515K MAJOR GENERAL BHUPESH KUMAR GOYAL, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS
- IC-48749F MAJOR GENERAL ANOOP SHINGHAL, SM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
- IC-50765X MAJOR GENERAL GIRISH KALIA, VSM, THE INFANTRY
- IC-48923H MAJOR GENERAL SANJIV SHARMA, SM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
- IC-44729W MAJOR GENERAL PARAMVIR SINGH SEHRAWAT, SM**, THE BRIGADE OF THE GUARDS (RETIRED)
- IC-43702M MAJOR GENERAL PATANJALI RAHUL, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE (RETIRED)
- IC-47213Y MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
- 41392-Y REAR ADMIRAL DEEPAK KUMAR GOSWAMI
- 51116-Y REAR ADMIRAL R VIJAY SEKHAR, NM
- 03136-A REAR ADMIRAL SANJAY ROYE, VSM (RETIRED)
- 20491 AIR VICE MARSHAL JASVIR SINGH MANN, VM, FLYING (PILOT)
- 20743 AIR VICE MARSHAL PHILIP THOMAS, VM, FLYING (PILOT)
- 20186 AIR VICE MARSHAL JAGJEET SINGH BHALLA, VSM, ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
- GO-1993W ADGBR RAM KUMAR DHIMAN, VSM
- IC-52426W BRIGADIER GAURAV SINGH KARKI, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
- MR-06329A BRIGADIER AMRESH GHAI, THE ARMY MEDICAL CORPS
- 22525 AIR COMMODORE MANSIJ LAL, FLYING (PILOT)
- 22666 AIR COMMODORE PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA, FLYING (PILOT)
- 22920 AIR COMMODORE MUKESH KUMAR YADAV, VM, FLYING (PILOT)
- 22925 AIR COMMODORE PRADEEP ARUN SHAH, VM, FLYING (PILOT)