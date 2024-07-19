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President confers 31 PVSMs, four UYSMs, two Bar to AVSMs & 57 AVSMs during Defence Investiture Ceremony (Phase-2)

By Odisha Diary bureau

President Smt Droupadi Murmu conferred 94 Distinguished Service Decorations to the personnel of the Armed Forces and the Indian Coast Guard during the Defence Investiture Ceremony (Phase-2) at Rashtrapati Bhawan, New Delhi on July 19, 2024. These decorations – 31 Param Vishisht Seva Medals (PVSMs), four Uttam Yudh Seva Medals (UYSMs), two Bar to Ati Vishisht Seva Medals (AVSMs), and 57 AVSMs – have been given to the personnel for distinguished service of exceptional order. Following is the list in the order of presentation:

Param Vishisht Seva Medal

  1. 02904-Z ADMIRAL DINESH KUMAR TRIPATHI, AVSM, NM
  2. IC-42298W GENERAL UPENDRA DWIVEDI, AVSM, THE INFANTRY
  3. IC-42794X LIEUTENANT GENERAL MV SUCHINDRA KUMAR, AVSM, YSM**, VSM, THE INFANTRY
  4. IC-43245K LIEUTENANT GENERAL NS RAJA SUBRAMANI, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY
  5. IC-43370N LIEUTENANT GENERAL JOHNSON P MATHEW, UYSM, AVSM, VSM, THE INFANTRY
  6. 18253 AIR MARSHAL RAVI GOPAL KRISHNA KAPOOR, AVSM, VM, FLYING (PILOT)
  7. IC-42273K LIEUTENANT GENERAL BASANT KUMAR REPSWAL, AVSM, VSM, THE ARMY SERVICE CORPS
  8. IC-43710L LIEUTENANT GENERAL TARUN KUMAR AICH, AVSM, THE INFANTRY
  9. IC-43684P LIEUTENANT GENERAL JAGDISH BALIRAM CHAUDHARI, SM, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
  10. IC-43796P LIEUTENANT GENERAL SAMIR GUPTA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
  11. IC-44504N LIEUTENANT GENERAL GURBIRPAL SINGH, AVSM, VSM, THE INFANTRY
  12. IC-43252A LIEUTENANT GENERAL KULBHUSHAN HANUMANT GAWAS, VSM, THE CORPS OF SIGNALS
  13. IC-42387P LIEUTENANT GENERAL SURINDER SINGH MAHAL, AVSM, VSM, THE ARMOURED CORPS (RETIRED)
  14. IC-42336F LIEUTENANT GENERAL AJAI KUMAR SINGH, AVSM, YSM, SM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)
  15. 17358 AIR MARSHAL CHALAPATI JONNALAGEDDA, AVSM, VSM, ADC FLYING (PILOT) (RETIRED)
  16. 17699 AIR MARSHAL VIKRAM SINGH, AVSM, VSM, FLYING (PILOT) (RETIRED)
  17. 17647 AIR MARSHAL VIBHAS PANDE, AVSM, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) (RETIRED)
  18. 17853 AIR MARSHAL R RADHISH, AVSM, VM, FLYING (PILOT) (RETIRED)
  19. IC-42390P LIEUTENANT GENERAL MADHAVAN UNNIKRISHNAN NAIR, AVSM, SM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
  20. IC-42288M LIEUTENANT GENERAL ANIL PURI, AVSM, SM, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
  21. IC-43262K LIEUTENANT GENERAL ARUN ANANTHANARAYAN, YSM, SM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)
  22. IC-43285L LIEUTENANT GENERAL DEVENDRA PRATAP PANDEY, UYSM, AVSM, VSM, THE INFANTRY (RETIRED)
  23. IC-43295P LIEUTENANT GENERAL RAVIN KHOSLA, UYSM, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY (RETD) (RETIRED)
  24. IC-43444X LIEUTENANT GENERAL P GOPALAKRISHNA MENON, UYSM, AVSM, THE INFANTRY (RETIRED)
  25. MR-04902M LIEUTENANT GENERAL ASHOK KUMAR JINDAL, AVSM, YSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
  26. MR-05712M LIEUTENANT GENERAL AJITH NILAKANTAN, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
  27. 50884-W VICE ADMIRAL SANDEEP NAITHANI, AVSM, VSM (RETIRED)
  28. 02797-F VICE ADMIRAL SANJAY MAHINDRU, AVSM, NM (RETIRED)
  29. 17726 AIR MARSHAL B CHANDRA SEKHAR, AVSM, FLYING (PILOT) (RETIRED)
  30. IC-44038K MAJOR GENERAL HARIHARAN DHARMARAJAN, AVSM, SM**, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
  31. IC-44473Y MAJOR GENERAL RAVI MURUGAN, AVSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS (RETIRED)

 

Uttam Yudh Seva Medal

  1. IC-47603F LIEUTENANT GENERAL VIRESH PRATAP SINGH KAUSHIK, YSM, SM, THE KUMAON REGIMENT, HEADQUARTERS 33 CORPS
  2. IC-48067W LIEUTENANT GENERAL RASHIM BALI, AVSM, SM, VSM, THE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS 14 CORPS
  3. IC-48085Y LIEUTENANT GENERAL MANISH MOHAN ERRY, AVSM, SM, THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS 4 CORPS
  4. IC-48389W LIEUTENANT GENERAL HARJEET SINGH SAHI, AVSM, YSM, SM, THE RAJPUT REGIMENT, HEADQUARTERS 3 CORPS

 

Bar to Ati Vishisht Seva Medal

  1. IC-42958H LIEUTENANT GENERAL S HARIMOHAN IYER, AVSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
  2. IC-43223L MAJOR GENERAL RAJESH KUMAR JHA, AVSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)

 

Ati Vishisht Seva Medal

  1. IC-44065N LIEUTENANT GENERAL MANJINDER SINGH, YSM, VSM, THE INFANTRY
  2. IC-42792M LIEUTENANT GENERAL AJAY KUMAR SURI, THE ARMY AVIATION CORPS
  3. IC-43858K LIEUTENANT GENERAL MANJIT KUMAR, THE CORPS OF SIGNALS
  4. IC-48427F LIEUTENANT GENERAL ARVIND WALIA, THE CORPS OF ENGINEERS
  5. IC-47076L LIEUTENANT GENERAL RAKESH KAPOOR, VSM, THE ARMOURED CORPS
  6. IC-43297A LIEUTENANT GENERAL JAGMOHAN SINGH SIDANA, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
  7. IC-47023M LIEUTENANT GENERAL NAVNEET SINGH SARNA, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
  8. IC-47079Y LIEUTENANT GENERAL SANJAY SETHI, VSM, THE ARMY ORDNANCE CORPS
  9. IC-42781A LIEUTENANT GENERAL ULHAS VEERAPPA TALUR, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE
  10. IC-48050H LIEUTENANT GENERAL VIPUL SHINGHAL, SM, THE ARMOURED CORPS
  11. IC-43655A LIEUTENANT GENERAL K VINOD KUMAR, THE CORPS OF SIGNALS
  12. IC-49200A LIEUTENANT GENERAL PRIT PAL SINGH, THE ARMOURED CORPS
  13. 75408-F SURGEON VICE ADMIRAL ARTI SARIN, VSM
  14. 03371-K VICE ADMIRAL SANJAY BHALLA, NM
  15. 03482-N VICE ADMIRAL VINEET MCCARTY
  16. 03594-T VICE ADMIRAL GURCHARAN SINGH, NM
  17. 03579-H VICE ADMIRAL AN PRAMOD
  18. 18539 AIR MARSHAL AJAY KUMAR ARORA, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
  19. 18575 AIR MARSHAL JEETENDRA MISHRA, VSM, FLYING (PILOT)
  20. 18324 AIR MARSHAL PRABAL KANTI GHOSH, ADMINISTRATION
  21. 18781 AIR MARSHAL AWADHESH KUMAR BHARTI, VM, FLYING (PILOT)
  22. 18787 AIR MARSHAL SEETHEPALLI SHRINIVAS, VSM, FLYING (PILOT)
  23. 0225L DIRECTOR GENERAL RAKESH PAL, PTM, TM
  24. IC-42400N LIEUTENANT GENERAL TUMUL VARMA, SM, VSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS (RETIRED)
  25. MR-05688F LIEUTENANT GENERAL NARENDRA KOTWAL, SM, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
  26. MR-05385M LIEUTENANT GENERAL SARAT CHANDRA DASH, YSM, VSM**, THE ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
  27. IC-48219M MAJOR GENERAL VINOD T MATHEW, YSM, THE INFANTRY
  28. IC-48510Y MAJOR GENERAL SANDEEP SINGH, THE ARMOURED CORPS
  29. IC-48957W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
  30. IC-48963K MAJOR GENERAL PANKAJ MALHOTRA, SM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
  31. IC-49473H MAJOR GENERAL (now LIEUTENANT GENERAL) RAJAN SHARAWAT, VSM, THE INFANTRY
  32. IC-49680P MAJOR GENERAL VIKAS LAKHERA, SM, THE INFANTRY
  33. IC-50080Y MAJOR GENERAL YASHPAL SINGH AHLAWAT, YSM, SM, THE INFANTRY
  34. IC-50226F MAJOR GENERAL AJAY KUMAR SINGH, SM, THE INFANTRY
  35. IC-49870F MAJOR GENERAL CHARNJIT SINGH MANN, VSM, THE ARMOURED CORPS
  36. IC-49926H MAJOR GENERAL VIJAY KUMAR PUROHIT, YSM, SM, THE INFANTRY
  37. IC-46701P MAJOR GENERAL VAKAMULLA HARIHARAN, SM, THE INFANTRY
  38. MR-05515K MAJOR GENERAL BHUPESH KUMAR GOYAL, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS
  39. IC-48749F MAJOR GENERAL ANOOP SHINGHAL, SM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
  40. IC-50765X MAJOR GENERAL GIRISH KALIA, VSM, THE INFANTRY
  41. IC-48923H MAJOR GENERAL SANJIV SHARMA, SM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
  42. IC-44729W MAJOR GENERAL PARAMVIR SINGH SEHRAWAT, SM**, THE BRIGADE OF THE GUARDS (RETIRED)
  43. IC-43702M MAJOR GENERAL PATANJALI RAHUL, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE (RETIRED)
  44. IC-47213Y MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
  45. 41392-Y REAR ADMIRAL DEEPAK KUMAR GOSWAMI
  46. 51116-Y REAR ADMIRAL R VIJAY SEKHAR, NM
  47. 03136-A REAR ADMIRAL SANJAY ROYE, VSM (RETIRED)
  48. 20491 AIR VICE MARSHAL JASVIR SINGH MANN, VM, FLYING (PILOT)
  49. 20743 AIR VICE MARSHAL PHILIP THOMAS, VM, FLYING (PILOT)
  50. 20186 AIR VICE MARSHAL JAGJEET SINGH BHALLA, VSM, ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
  51. GO-1993W ADGBR RAM KUMAR DHIMAN, VSM
  52. IC-52426W BRIGADIER GAURAV SINGH KARKI, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
  53. MR-06329A BRIGADIER AMRESH GHAI, THE ARMY MEDICAL CORPS
  54. 22525 AIR COMMODORE MANSIJ LAL, FLYING (PILOT)
  55. 22666 AIR COMMODORE PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA, FLYING (PILOT)
  56. 22920 AIR COMMODORE MUKESH KUMAR YADAV, VM, FLYING (PILOT)
  57. 22925 AIR COMMODORE PRADEEP ARUN SHAH, VM, FLYING (PILOT)
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