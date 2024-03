The Prime Minister, Shri Narendra Modi today underlined the impact of PM SVANidhi scheme in the lives of the poorest of poor.

Today on Women’s Day, the Prime Minister said that many of the beneficiaries are women.

The Prime Minister posted on X :

“पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब से गरीब कामगारों के जीवन में भी नई खुशियां भरी हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं-बहनें भी शामिल हैं।”