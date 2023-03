The Prime Minister, Shri Narendra Modi has wished everyone happy and colourful Holi and wished for joy and happiness in everyone’s life.

The Prime Minister tweeted

होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। Wishing you all a happy and colourful Holi!